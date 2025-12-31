Defesa Civil alerta para o risco de desabamento em falésia de Marataízes

A Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, fez um alerta para que moradores e turistas não se aproximem da primeira falésia, que fica logo após Praia dos Cações. O local, segundo o órgão, apresenta instabilidade e há risco de deslizamento de terra.

O coordenador da Defesa Civil do município, Jones Toledo, disse em vídeo divulgado nas redes sociais sobre o perigo geológico. O processo é natural, mas o local segue em monitoramento. “Estamos no verão, temos muitos turistas e moradores que querem aproveitar a sombra das falésias. Orientamos que mantenha a distância para não acontecer nenhum risco”, explicou Toledo.

Em agosto deste ano, mais de 300 metros de extensão da Praia dos Cações foram interditados após o desabamento de parte das falésias.