Criança morre após se afogar em piscina durante confraternização no ES

Uma criança de 4 anos morreu afogada em uma piscina durante um churrasco no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (18).
De acordo com boletim ocorrência da Polícia Militar, a criança estava com uma tia, de 23 anos, na confraternização de uma igreja. A mulher contou aos policiais que o menino estava na piscina e, quando se deu conta, percebeu que ele havia se afogado. A criança chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas não resistiu e morreu.
A Polícia Civil informou que a tia da criança, de 23 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Itapemirim, também no Litoral Sul, onde foi autuada em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e liberada para responder em liberdade, após o pagamento de fiança arbitrada pelo delegado de plantão.
Familiares da criança foram procurados pela reportagem, mas não quiseram se manifestar.