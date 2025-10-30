Corte de rochas atrasa e gera congestionamento na BR 101 na Serra

Motoristas enfrentaram trânsito congestionado na BR 101 , na Serra, na tarde desta quinta-feira (30). O motivo foi o atraso na operação de corte de rochas, realizada pela Ecovias Capixaba como parte das obras de duplicação da rodovia . Segundo a concessionária, o procedimento, que estava programado para começar às 10h, iniciou apenas às 12h15, devido a um atraso na chegada dos explosivos usados na atividade.

Por questões técnicas e de segurança, o trabalho não poderia ser adiado, informou a Ecovias. Além disso, devido ao grande volume de rochas removidas, a pista permaneceu interditada por mais tempo que o previsto. O trânsito foi totalmente liberado às 15h42. “A Ecovias Capixaba lamenta o transtorno e pede desculpas aos usuários”, informou a empresa em nota. A concessionária afirmou ainda que as equipes estão mobilizadas para evitar novos atrasos em futuras operações do tipo.