Corpo é encontrado às margens do Rio Doce em Baixo Guandu
Publicado em 16/10/2025 às 19h19
O corpo de um homem já em avançado estado de decomposição foi localizado às margens do Rio Doce, no bairro Mauá, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava preso em um trecho de terra e foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros para auxiliar a remoção. Foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia para identificação da vítima e apuração da causa da morte. Após as análises, será liberado para os familiares.