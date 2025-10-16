Corpo é encontrado às margens do Rio Doce em Baixo Guandu

O corpo de um homem já em avançado estado de decomposição foi localizado às margens do Rio Doce , no bairro Mauá, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava preso em um trecho de terra e foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros para auxiliar a remoção. Foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia para identificação da vítima e apuração da causa da morte. Após as análises, será liberado para os familiares.