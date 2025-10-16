Home
>
Polícia
>
Homem é preso após roubos em série em quatro cidades do Caparaó, no ES

Homem é preso após roubos em série em quatro cidades do Caparaó, no ES

Assaltante cometeu crimes no mesmo dia em Ibitirama, Dores do Rio Preto, Guaçuí e Alegre

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:44

Crimes ocorreram entre a manhã e tarde de quarta-feira (15)

Um homem de 31 anos foi preso após cometer uma série de assaltos e furtos, entre a manhã e tarde de quarta-feira (15), em diversas cidades da Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele começou furtando uma motocicleta em Ibitirama, onde depois assaltou duas farmácias em menos de cinco minutos, entre 8h27 e 8h29. Em seguida, o suspeito foi para Dores do Rio Preto, onde tentou roubar um mercado por volta das 9h.

Recomendado para você

Nas redes sociais, jovem publicava fotos e vídeos em que aparecia usando roupas dos alunos do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Espírito Santo

Falso aluno de curso da PM tem uniforme e réplica de arma confiscados no ES

Mãe justificou que a filha de 14 anos estava há mais de um mês sem frequentar a escola para impedir o convívio da garota com alunos homossexuais

Mulher impede filha de estudar e é denunciada por homofobia no ES

Assaltante cometeu crimes no mesmo dia em Ibitirama, Dores do Rio Preto, Guaçuí e Alegre

Homem é preso após roubos em série em quatro cidades do Caparaó, no ES

Ele seguiu, na cidade de Guaçuí, furtou uma segunda moto, que foi usada para ir até o município de Alegre. Lá, o suspeito furtou outra motocicleta e tentou roubar uma farmácia no Centro da cidade, por volta das 14h, mas fugiu após ser impedido por funcionários (veja no vídeo acima). Por fim, ele cometeu um roubo na localidade de Celina, também em Alegre, e acabou detido pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, ele estava armado com um revólver calibre .38, portando sete pedras de crack, R$ 677,60, além de utilizar tornozeleira eletrônica. Durante a ação, os militares informaram que recuperaram as três motocicletas roubadas, joias e dinheiro. A ocorrência contou com apoio de mais de 12 viaturas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre e autuado em flagrante por roubos semelhantes cometidos em sequência (quatro), furtos (dois), desobediência à ação policial, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de drogas para consumo pessoal. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais