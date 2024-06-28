Corpo de mulher é encontrado boiando na Baía de Vitória

O corpo de uma mulher, que não foi identificada, foi encontrado boiando na Baía de Vitória, na tarde de quinta-feira (27), na altura do bairro Ilha do Príncipe. Exames ainda vão confirmar qual a causa da morte, mas os peritos encontraram uma lesão na cabeça da vítima, que parecia ter sido causada por arma branca.
A Polícia Militar informou que os agentes "foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver nas proximidades da rodoviária. No local, a equipe visualizou um corpo boiando na baia e acionou os Bombeiros, que retiraram o corpo e o levou para a margem. A perícia foi acionada".
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que aguarda o resultado dos exames. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte", completou a corporação.