Jovem é baleado após apontar arma para policiais em Vila Velha

Um jovem de 20 anos foi baleado após apontar uma arma para policiais militares no bairro Vila Batista, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (27). O caso aconteceu por volta das 19h.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes estavam patrulhando pela região quando viram dois homens na rua. Eles ficaram nervosos ao notarem a viatura, e isso chamou atenção dos militares, que passaram do lado da dupla e perceberam que havia um volume na cintura de um dos jovens.
Ainda segundo o boletim, os policiais mandaram a dupla parar, e nesse momento um deles foi se afastando, tirou uma arma da cintura e apontou para a equipe. Um dos policiais atirou contra o suspeito, que foi atingido no glúteo e caiu. O homem foi levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.
Além da arma, os policiais ainda apreenderam, no bolso do jovem, drogas e dinheiro. A Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica. A assessoria não dispõe de boletins médicos".