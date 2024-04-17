Corpo de homem é encontrado boiando no mar na Praia do Suá em Vitória

O corpo de um homem não identificado foi encontrado por pescadores no início da manhã desta quarta-feira (17), na Praia do Suá, em Vitória. O cadáver, trajando uma camisa com listras nas mangas e bermuda preta, foi localizado próximo ao píer, boiando no mar.

A Polícia Militar esteve no local constatou o fato. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados. O cadáver foi removido pelos bombeiros, para perícia da Polícia Científica. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas informou apenas que a ocorrência ainda estava em andamento, sem detalhes. A reportagem segue aguardando um posicionamento da corporação após finalização da ocorrência.