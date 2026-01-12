Confronto entre PM e suspeitos termina com apreensão no Bairro da Penha
Uma equipe da Polícia Militar entrou em confronto com indivíduos armados no bairro da Penha, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (12). Conforme o boletim de ocorrência registrado pela corporação, os agentes estavam em patrulhamento na região quando foram alvo de disparos e revidaram o ataque. Ninguém ficou ferido na ocorrência. A região é marcada por confrontos frequentes.
O confronto ocorreu quando os militares acessaram a Escadaria Santino Bruschi. Os suspeitos fugiram, deixando no local uma sacola com drogas. O material foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Procurada, a Polícia Civil informou que as drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.