Confronto entre PM e suspeitos termina com apreensão no Bairro da Penha

Publicado em 12/01/2026 às 09h22
Madrugada tem troca de tiros entre policiais e indivíduos armados no Bairro da Penha
Entorpecentes encontrados no local da ocorrência Crédito: PM

Uma equipe da Polícia Militar entrou em confronto com indivíduos armados no bairro da Penha, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (12). Conforme o boletim de ocorrência registrado pela corporação, os agentes estavam em patrulhamento na região quando foram alvo de disparos e revidaram o ataque. Ninguém ficou ferido na ocorrência. A região é marcada por confrontos frequentes.

O confronto ocorreu quando os militares acessaram a Escadaria Santino Bruschi. Os suspeitos fugiram, deixando no local uma sacola com drogas. O material foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Procurada, a Polícia Civil informou que as drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

