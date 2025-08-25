Cirurgia em pezinho queimado de bebê em hospital da Serra é adiada

A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Crédito: Reprodução | Rede Social

Após a expectativa de uma nova cirurgia, o bebê José, que teve o pé queimado horas após o nascimento na UTI Neonatal do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, não passou pelo procedimento nesta segunda-feira (25). Segundo a avó da criança, Rosilene Peisino, o cirurgião plástico decidiu apenas trocar o curativo e não retirar a pele necrosada. O médico explicou à família que o caso exige cautela e que a pressa pode prejudicar a recuperação.

De acordo com Rosilene, o especialista também informou que ainda não é possível avaliar se os tendões foram atingidos, já que a lesão é profunda. “Ele disse que tem que ser tratado aos poucos e que não sabe quanto tempo vai levar. É um caso muito sério”, contou a avó, que relatou que a mãe do bebê, Sara Peisino Barboza, preferiu não falar com a imprensa neste momento e quer permanecer ao lado do filho.