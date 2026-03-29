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Cidades do ES recebem alerta de acumulado de chuva; veja quais são

Publicado em 29/03/2026 às 10h31

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para 27 cidades do Espírito Santo neste domingo (29). O aviso, que já está em vigor, é válido até as 23h59 e prevê precipitação de até 50 milímetros por dia. De acordo com o órgão, o risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos é considerado baixo. Confira a lista de municípios:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Colatina
  7. Conceição da Barra
  8. Ecoporanga
  9. Governador Lindenberg
  10. Jaguaré
  11. Linhares
  12. Mantenópolis
  13. Marilândia
  14. Montanha
  15. Mucurici
  16. Nova Venécia
  17. Pancas
  18. Pedro Canário
  19. Pinheiros
  20. Ponto Belo
  21. Rio Bananal
  22. São Domingos do Norte
  23. São Gabriel da Palha
  24. São Mateus
  25. Sooretama
  26. Vila Pavão
  27. Vila Valério

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