Cidades do ES recebem alerta de acumulado de chuva; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para 27 cidades do Espírito Santo neste domingo (29). O aviso, que já está em vigor, é válido até as 23h59 e prevê precipitação de até 50 milímetros por dia. De acordo com o órgão, o risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos é considerado baixo. Confira a lista de municípios: