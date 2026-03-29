Cidades do ES recebem alerta de acumulado de chuva; veja quais são
Publicado em 29/03/2026 às 10h31
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para 27 cidades do Espírito Santo neste domingo (29). O aviso, que já está em vigor, é válido até as 23h59 e prevê precipitação de até 50 milímetros por dia. De acordo com o órgão, o risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos é considerado baixo. Confira a lista de municípios:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério