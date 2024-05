Chuva desvia voo para BH e atrasa pousos no Aeroporto de Vitória

Uma mulher de 25 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após colidir de moto com um carro no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Maruípe, no bairro Santa Luíza, em Vitória , no final da noite de quinta-feira (23).

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, testemunhas informaram que a motociclista seguia pela Avenida Leitão da Silva, sentido Avenida Cezar Hilal, e teria avançado o semáforo, batendo no veículo que seguia pela Avenida Maruípe, no sentido Avenida Nossa Senhora da Penha – a Reta da Penha. Ela não resistiu.

A Polícia Militar disse que o motorista do carro, de 70 anos, permaneceu no local e solicitou socorro. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", completou a Polícia Civil.