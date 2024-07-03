Central de videomonitoramento do tráfico é descoberta em Cariacica

Central de monitoramento do tráfico em Cariacica Crédito: Polícia Militar

Uma central de videomonitoramento do tráfico foi descoberta pela Polícia Militar, no bairro Vasco da Gama, em Cariacica, nesta terça-feira (2). Os criminosos chegaram a fixar câmeras em postes da região, para que pudessem acompanhar, de um imóvel, a eventual presença da polícia. A primeira versão da matéria trazia o bairro Vasco da Gama em Vila Velha. O texto e o título foram corrigidos.

Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, os militares chegaram à informação de que haveria uma central após denúncias. Em patrulhamento no bairro, avistaram um indivíduo com uma sacola na mão, que correu para uma casa ao ver os policiais.