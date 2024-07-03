Central de videomonitoramento do tráfico é descoberta em Cariacica

Uma central de videomonitoramento do tráfico foi descoberta pela Polícia Militar, no bairro Vasco da Gama, em Cariacica, nesta terça-feira (2). Os criminosos chegaram a fixar câmeras em postes da região, para que pudessem acompanhar, de um imóvel, a eventual presença da polícia. A primeira versão da matéria trazia o bairro Vasco da Gama em Vila Velha. O texto e o título foram corrigidos.
Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, os militares chegaram à informação de que haveria uma central após denúncias. Em patrulhamento no bairro, avistaram um indivíduo com uma sacola na mão, que correu para uma casa ao ver os policiais.
O homem foi seguido. No local, além de uma televisão por onde o bairro era monitorado, os policiais encontraram drogas e um segundo homem. Ambos foram presos e o material apreendido. Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Militar e à Polícia Civil, que ainda não se manifestaram.