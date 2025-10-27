Caso Santa Rita: dois acompanhantes de pacientes têm melhora e deixam UTI

Hospital Santa Rita, em Vitória, onde mais de 30 funcionários foram infectados por agente ainda desconhecido Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

Dois acompanhantes de pacientes, que estavam internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após casos de contaminação no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, apresentaram melhora em seus quadros clínicos e foram transferidos para a enfermaria, segundo o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Atualmente, 12 acompanhantes de pacientes, com sintomas semelhantes aos dos funcionários do hospital que foram contaminados, seguem internados na enfermaria. Essas pessoas estiveram na unidade no mesmo período em que surgiram os primeiros registros de contaminação.

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que já iniciou a investigação com a coleta de amostras biológicas, encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen/ES), para confirmar se há vínculo epidemiológico entre os casos.

FUNCIONÁRIOS CONTAMINADOS: 33

Precisaram ser internados: 14

Seguem internados em UTI: 3

Seguem internados em enfermaria: 3