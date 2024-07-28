Carro derruba poste em acidente em Vila Velha

Um carro colidiu contra um poste, derrubando a estrutura, na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha, na manhã deste domingo (28). O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã, e a Guarda Municipal encontrou duas pessoas responsáveis pelo veículo no local, que estavam providenciando um guincho para remover o automóvel.
Após a chegada da guarnição, um caminhão da concessionária de energia chegou ao local para realizar a substituição do poste. Enquanto isso, a via permaneceu sinalizada até que o serviço fosse finalizado. O trânsito flui normalmente no local.
Segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, as vítimas foram encaminhadas para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.