Carro com casal e três crianças capota em Colatina

Uma família foi socorrida pelo Samu 192 após o carro em que estavam capotar na ES 080, em Colatina, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (28). De acordo com informações de policiais que atenderam a ocorrência, o condutor, que estava sem habilitação, relatou que estava indo para Barra de São Francisco quando ouviu um barulho no pneu, perdeu o controle da direção, colidiu com o meio-fio e acabou capotando.
Ainda conforme informações da ocorrência da Polícia Militar, o motorista e a esposa estavam sentindo fortes dores e chegaram a desmaiar. As três crianças, que estavam no banco de trás, não sofreram lesões graves. Todos foram socorridos pelo Samu 192 com estado de saúde estável, para o Hospital Sílvio Avidos e São José.
Segundo os militares, o carro também estava com licenciamento em atraso, por isso, o guincho foi acionado.