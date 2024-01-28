Carro com casal e três crianças capota em Colatina

Ainda conforme informações da ocorrência da Polícia Militar, o motorista e a esposa estavam sentindo fortes dores e chegaram a desmaiar. As três crianças, que estavam no banco de trás, não sofreram lesões graves. Todos foram socorridos pelo Samu 192 com estado de saúde estável, para o Hospital Sílvio Avidos e São José.