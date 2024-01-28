Ciclista morre em acidente com carro na BR 101 em São Mateus

Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na altura do km 67 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (27), por volta das 22h10. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, Leandro do Nascimento Oliveira, de 41 anos, não resistiu e teve o óbito confirmado no local do acidente.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente. A colisão aconteceu na região do bairro Boa Vista.
A Eco 101, concessionária responsável pela via, informou que foram acionados veículos de ambulância, guincho e a viatura de inspeção da empresa, além da PRF, a perícia da Polícia Civil e o serviço de transporte de cadáver. A pista ficou totalmente interditada por quase uma hora, entre 23h23 e 0h17 deste domingo (28) para o trabalho pericial.
Em nota, a Polícia Civil confirmou o acionamento na noite de sábado (27) da perícia da Polícia Científica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil se o motorista do carro envolvido foi encaminhado para a delegacia. A corporação respondeu que ele foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
"Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", finalizou.