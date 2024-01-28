Ciclista morre em acidente com carro na BR 101 em São Mateus

Local onde aconteceu acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Reprodução/Google Maps

Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na altura do km 67 da BR 101 , em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (27), por volta das 22h10. Segundo a Polícia Rodoviária Federal , a vítima, Leandro do Nascimento Oliveira, de 41 anos, não resistiu e teve o óbito confirmado no local do acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente. A colisão aconteceu na região do bairro Boa Vista.

Eco 101 , concessionária responsável pela via, informou que foram acionados veículos de ambulância, guincho e a viatura de inspeção da empresa, além da PRF, a perícia da Polícia Civil e o serviço de transporte de cadáver. A pista ficou totalmente interditada por quase uma hora, entre 23h23 e 0h17 deste domingo (28) para o trabalho pericial.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o acionamento na noite de sábado (27) da perícia da Polícia Científica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil se o motorista do carro envolvido foi encaminhado para a delegacia. A corporação respondeu que ele foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.