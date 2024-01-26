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Prejuízo duplo

Mulher é assaltada logo após acidente em Irupi e criminosos levam R$ 11 mil

Ao retornar para o veículo após verificar o ocorrido, a motorista foi rendida, teve o celular levado e as contas bancárias esvaziada pelos assaltantes
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jan 2024 às 17:42

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 17:42

Uma mulher de 36 anos foi assaltada logo após sofrer um acidente de carro, em Irupi, na região do Caparaó, na noite dessa quinta-feira (25). Após ter o carro atingido por uma moto, a vítima foi abordada por dois suspeitos que a obrigaram a desbloquear o celular e passar a senha de aplicativos bancários. O prejuízo da vítima, que teve as contas esvaziadas, foi superior R$ 11 mil.
A mulher relatou aos policiais que retornava de Iúna para Irupi, em uma estrada chuvosa, quando parou no acostamento para atender uma ligação e, nesse período, o carro foi atingido por uma motocicleta. Após sair do veículo para entrar em acordo com o motociclista a respeito dos danos, ela retornou para o veículo e esperou a chuva passar, no acostamento da via.

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Enquanto esperava, dois homens chegaram em uma motocicleta e renderam a vítima, que não soube identificar se eles estavam armados. Além de pedirem dinheiro e o celular, os homens pegaram a carteira da mulher. Ao constatarem que a vítima não tinha dinheiro, começaram a pedir senhas dos aplicativos bancários da mulher. Sob ameaças, a vítima desbloqueou o aparelho e as contas, e os dois homens fugiram levando apenas o celular.
Quando chegou em casa, a mulher foi informada pelo marido, por meio das notificações, que os suspeitos fizeram vários depósitos, via Pix, para pessoas desconhecidas, com altos valores, além de tentarem fazer compras. Ao ir ao banco, ela foi informada que duas contas diferentes foram esvaziadas.
A vítima então foi à Polícia Militar, que a ajudou em ligações para bloqueios de conta e cartão, e orientou a vítima sobre os procedimentos de segurança.
Procurada, a Polícia Civil informou que, se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.
Caso a vítima não tenha registrado, a Polícia Civil orienta que vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações.

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