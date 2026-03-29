Carro cai de barranco, deixa feridos e motorista é detido em Alto Rio Novo

Um carro caiu de um barranco e deixou ocupantes feridos na ES 164, nas proximidades da localidade de Beija-Flor, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (29), segundo a Polícia Militar (PM). As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Atendimento do município. O número de pessoas que estavam no veículo não foi informado.

Ainda de acordo com a PM, o motorista, de 30 anos, se recusou a realizar o teste do etilômetro. No entanto, os policiais aplicaram o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, que indicou ingestão de álcool. Ele foi detido e conduzido à delegacia.