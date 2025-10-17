Cariacica vai ter o primeiro hospital veterinário público do ES

A Prefeitura de Cariacica vai construir o primeiro hospital veterinário público do Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB) nas redes sociais. Os recursos para a obra devem ser garantidos em parceria com o governo do Estado.

“Essa iniciativa reforça o compromisso com o bem-estar animal e o desenvolvimento da cidade”, disse Euclério, em vídeo publicado ao lado da deputada estadual Janete de Sá (PSB), presidente da Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa.

Atualmente, segundo a Prefeitura de Cariacica, o projeto básico está sendo preparado e em captação de recursos. Portanto, ainda não existem detalhes como prazos, valores da obra e localização exata do empreendimento.