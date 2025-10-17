20 bairros de Vitória podem ficar sem água durante serviço da Cesan

Vinte bairros de Vitória, capital do Espírito Santo, podem ficar sem água no sábado (18) devido a um serviço de manutenção marcado pela Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento). A operação é preventiva e deve ser concluída às 17 horas, e o abastecimento será retomado de forma gradual em até 24 horas.