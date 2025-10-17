A Gazeta - Agora

20 bairros de Vitória podem ficar sem água durante serviço da Cesan

Publicado em 17/10/2025 às 14h35

Vinte bairros de Vitória, capital do Espírito Santo, podem ficar sem água no sábado (18) devido a um serviço de manutenção marcado pela Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento). A operação é preventiva e deve ser concluída às 17 horas, e o abastecimento  será retomado de forma gradual em até 24 horas.

A empresa pede que os moradores economizem água e informa que fornecerá carros-pipa, se necessário. O atendimento é feito pelo número de telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.

Bairros impactados

  1. Andorinhas
  2. Bonfim
  3. Consolação
  4. Cruzamento
  5. Da Penha
  6. De Lourdes
  7. Forte São João
  8. Fradinhos
  9. Ilha de Santa Maria
  10. Itararé
  11. Joana D'Arc
  12. Maruípe
  13. Monte Belo
  14. Romão
  15. Santa Cecília
  16. Santa Luíza
  17. Santa Martha
  18. Santos Dumont
  19. São Cristóvão
  20. Tabuazeiro
