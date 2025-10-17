20 bairros de Vitória podem ficar sem água durante serviço da Cesan
Publicado em 17/10/2025 às 14h35
Vinte bairros de Vitória, capital do Espírito Santo, podem ficar sem água no sábado (18) devido a um serviço de manutenção marcado pela Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento). A operação é preventiva e deve ser concluída às 17 horas, e o abastecimento será retomado de forma gradual em até 24 horas.
A empresa pede que os moradores economizem água e informa que fornecerá carros-pipa, se necessário. O atendimento é feito pelo número de telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.
Bairros impactados
- Andorinhas
- Bonfim
- Consolação
- Cruzamento
- Da Penha
- De Lourdes
- Forte São João
- Fradinhos
- Ilha de Santa Maria
- Itararé
- Joana D'Arc
- Maruípe
- Monte Belo
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Luíza
- Santa Martha
- Santos Dumont
- São Cristóvão
- Tabuazeiro