Caminhão perde freio em ladeira, desce de ré e destrói veículos em Presidente Kennedy

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que estava tentando subir a rua Jaques Soares quando os freios do veículo falharam. Como resultado, o caminhão desceu a ladeira de ré e atingiu uma van, dois automóveis e uma motocicleta. Apesar do susto e do impacto da colisão mostrado pelas imagens, ninguém ficou ferido.