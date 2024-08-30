Caminhão perde freio em ladeira, desce de ré e destrói veículos em Presidente Kennedy

Um caminhão-pipa perdeu os freios, desceu de ré e colidiu com veículos estacionados no Centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). Vídeos obtidos por A Gazeta mostram os carros significativamente danificados após a colisão.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que estava tentando subir a rua Jaques Soares quando os freios do veículo falharam. Como resultado, o caminhão desceu a ladeira de ré e atingiu uma van, dois automóveis e uma motocicleta. Apesar do susto e do impacto da colisão mostrado pelas imagens, ninguém ficou ferido.
"Uma vítima, em estado de choque, precisou ser socorrida ao hospital de Presidente Kennedy, mas não corre risco de vida", informou a PM. A corporação não informou de quem ou a que empresa pertence o caminhão.