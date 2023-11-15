Caminhão de lixo bate em poste e motorista fica ferido em Cariacica

O condutor de um caminhão de coleta de lixo perdeu o controle e colidiu com um poste na altura de Campo Grande, em Cariacica, na noite de terça-feira (14). Ele ficou ferido, mas foi liberado logo após receber atendimento médico. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra como a frente do veículo ficou danificada (veja acima).
A Polícia Militar informou que "se tratou de uma colisão em objeto fixo envolvendo um caminhão de coleta de lixo, que teria perdido o controle e colidido com um poste. O condutor realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Samu ao hospital. A remoção do caminhão ficou sob a responsabilidade da empresa responsável pelo veículo. A EDP foi acionada para fazer o isolamento da eletricidade".
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Serviços, disse que "o caminhão de coleta de lixo de uma empresa privada, que presta serviço para a prefeitura, estava fora do horário de trabalho quando se envolveu no acidente. O motorista e o lavador que estavam no veículo foram socorridos e logo liberados. A empresa está prestando todo o apoio aos colaboradores".