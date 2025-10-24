Câmara de Vitória passará por reforma após impasse sobre mudança

Câmara de Vitória vai passar por reforma Crédito: Ricardo Medeiros

A Câmara Municipal de Vitória vai passar por processo de reforma e modernização. Em anúncio publicado no portal do Legislativo da Capital, nesta sexta-feira (24), a presidência da Casa de Leis afirma que ela contará com nova estrutura, recebendo mais tecnologia e inovação, entre elas o uso de reconhecimento facial para acesso ao local.

Em conversa com a reportagem na noite desta sexta-feira, o presidente da Câmara, Anderson Goggi (sem partido), afirmou que imóvel deverá passar por vistoria nesta terça-feira (28), para que sejam apresentadas propostas de adequação. O relatório dessa inspeção deverá ser apresentado em 15 dias e as obras estão previstas para começar entre dezembro e janeiro. Entre as mudanças previstas está a garantia de acessibilidade ao plenário, mas preservando o patrimônio, já que o espaço é tombado.

A intervenção é uma alternativa ao fato de a Câmara de Vitória e a Caixa Econômica Federal não terem avançado nas negociações que visavam à mudança da sede da Casa Leis para um imóvel de propriedade da instituição financeira, localizado no centro da cidade. O impasse foi registrado em reportagem de A Gazeta do último dia 2.

Conforme informações da presidência da Câmara, toda a estrutura dos dois prédios que atualmente abrigam a parte administrativa e o plenário do Legislativo de Vitória será reformada. A proposta, segundo a própria Câmara, é que as intervenções contribuam para um espaço mais moderno, tecnológico e seguro para a população.