Calorão no ES: cidade capixaba entre as mais quentes do Brasil (de novo)

Publicado em 02/01/2026 às 10h19

O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, voltou a figurar entre as cidades mais quentes do Brasil no primeiro dia de 2026. Levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que os termômetros marcaram 38,7 °C, colocando a cidade capixaba na quinta posição do ranking nacional.

A maior temperatura registrada no país em 1º de janeiro ocorreu no município de Cambuci, no interior do Rio de Janeiro, onde os termômetros chegaram a 39,8 °C. Ainda segundo o Inmet, o Espírito Santo teve mais uma cidade entre os destaques de calor:  Presidente Kennedy, no Litoral Sul capixaba, alcançou a temperatura de 37,8 °C, ficando em 11º lugar entre todas as cidades brasileiras.

  1. Cambuci (RJ): 39,8 ºC
  2. Macaé (RJ): 39,7 ºC
  3. Coronel Pacheco (MG) e Muriaé (MG): 39 ºC
  4. Duque De Caxias - Xerém (RJ): 38,8 ºC
  5. Alegre (ES): 38,7 ºC

