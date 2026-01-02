Calorão no ES: cidade capixaba entre as mais quentes do Brasil (de novo)
O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, voltou a figurar entre as cidades mais quentes do Brasil no primeiro dia de 2026. Levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que os termômetros marcaram 38,7 °C, colocando a cidade capixaba na quinta posição do ranking nacional.
A maior temperatura registrada no país em 1º de janeiro ocorreu no município de Cambuci, no interior do Rio de Janeiro, onde os termômetros chegaram a 39,8 °C. Ainda segundo o Inmet, o Espírito Santo teve mais uma cidade entre os destaques de calor: Presidente Kennedy, no Litoral Sul capixaba, alcançou a temperatura de 37,8 °C, ficando em 11º lugar entre todas as cidades brasileiras.
- Cambuci (RJ): 39,8 ºC
- Macaé (RJ): 39,7 ºC
- Coronel Pacheco (MG) e Muriaé (MG): 39 ºC
- Duque De Caxias - Xerém (RJ): 38,8 ºC
- Alegre (ES): 38,7 ºC