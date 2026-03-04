A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Caixa d'água que se rompeu em Vitória tinha sinais de corrosão, diz Crea

Publicado em 04/03/2026 às 15h40
Estrutura estourou na madrugada desta quarta-feira (4) em um prédio do bairro Santa Cecília, em Vitória
Estrutura estourou na madrugada desta quarta-feira (4) em um prédio do bairro Santa Cecília, em Vitória Crédito: Divulgação | Crea-ES

caixa d’água que se rompeu em um prédio no bairro Santa Cecília, em Vitória, apresentava sinais de corrosão e falta de manutenção preventiva. A constatação foi feita pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que realizou uma vistoria técnica na manhã desta quarta-feira (4).

Segundo o gerente de fiscalização do Crea-ES, engenheiro civil Leonardo Leal, a estrutura, de concreto armado e com cerca de 20 anos, apresentava problemas de conservação. “Realizamos a vistoria e constatamos que não foram realizadas as manutenções preventivas adequadas e identificamos sinais significativos de corrosão nas armaduras de aço”, explicou.

O rompimento ocorreu durante a madrugada e provocou alagamentos em pelo menos cinco andares do edifício, além de atingir imóveis vizinhos. Apesar do impacto, a Defesa Civil de Vitória informou que não houve vítimas, os danos foram de pequena proporção e o prédio não precisou ser interditado.

Publicidade