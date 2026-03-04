Caixa d'água que se rompeu em Vitória tinha sinais de corrosão, diz Crea

Estrutura estourou na madrugada desta quarta-feira (4) em um prédio do bairro Santa Cecília, em Vitória Crédito: Divulgação | Crea-ES

A caixa d’água que se rompeu em um prédio no bairro Santa Cecília, em Vitória, apresentava sinais de corrosão e falta de manutenção preventiva. A constatação foi feita pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que realizou uma vistoria técnica na manhã desta quarta-feira (4).

Segundo o gerente de fiscalização do Crea-ES, engenheiro civil Leonardo Leal, a estrutura, de concreto armado e com cerca de 20 anos, apresentava problemas de conservação. “Realizamos a vistoria e constatamos que não foram realizadas as manutenções preventivas adequadas e identificamos sinais significativos de corrosão nas armaduras de aço”, explicou.