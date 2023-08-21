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Rodovias

BR 101 tem trechos de pare e siga no Sul do ES. Confira

Publicado em

21 ago 2023 às 14:50
Motoristas que trafegam pela BR 101 nesta segunda-feira (21) devem ficar atentos a três pontos de pare e siga por conta de obras na rodovia. Os trechos estão em Anchieta, Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul. 
Os trechos em obras estão situados nos quilômetros 353, 432 e 443. As informações são da Eco101, concessionária que administra o trecho da BR 101 no Espírito Santo. Não há informações sobre quando a pista será completamente liberada. 
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Investigação

Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Publicado em 07/04/2026 às 12:44
Duas mulheres são procuradas pela polícia após um homem ser baleado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). O crime ocorreu no bairro Nova Esperança. Segundo a Polícia Militar, as suspeitas chegaram em uma moto e pararam em frente à residência da vítima.
Elas chamaram o homem, que saiu do imóvel. Após uma discussão, uma das mulheres sacou uma arma e atirou na testa da vítima, que foi levado para um hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
Detalhes adicionais sobre a ocorrência não foram divulgados. A Polícia Civil solicita que informações que auxiliem na investigação sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O serviço é gratuito, o anonimato é garantido e denúncias também podem ser feitas pela internet
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Segundo suspeito de roubo de malote em Guaçuí se entrega à polícia

Publicado em 07/04/2026 às 10:49
Polícia prende mais um suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro em Guaçuí
Polícia prende mais um suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro em Guaçuí Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 21 anos, suspeito de integrar o grupo que roubou um malote com dinheiro em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, se entregou à polícia e foi preso na tarde de segunda-feira (6). Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. No fim de março, outro envolvido já havia sido preso pelo mesmo crime.
De acordo com a corporação, o jovem decidiu se apresentar após uma série de ações das polícias Civil e Militar para localizá-lo.
O crime ocorreu no dia 10 de setembro de 2025, na região central da cidade. Na ocasião, a vítima foi abordada por três homens que simularam estar armados. Além deles, outras quatro pessoas participaram da ação, dando suporte ao grupo. O valor levado no malote não foi divulgado.
Ao todo, sete pessoas foram identificadas — dois adolescentes e cinco adultos, sendo que dois já estavam presos por outros crimes. Todos possuem antecedentes criminais. Um dos suspeitos ainda segue foragido, segundo a polícia.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Grave colisão

Acidente entre motos mata homem e deixa adolescente ferido em Pancas

Publicado em 07/04/2026 às 09:51
Sebastião Neves de Oliveira, de 62 anos, morreu após dar entrada no hospital em Pancas
Em destaque, a imagem de Sebastião, que morreu Crédito: Montagem: Leitor A Gazeta | Rede social
Um acidente envolvendo duas motocicletas matou um homem de 62 anos e deixou um adolescente gravemente ferido no distrito de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (6).
As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas Sebastião Neves de Oliveira morreu no hospital da cidade. O jovem de 14 anos foi encaminhado para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde dele é considerado grave. 
O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. 
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Avenida Mário Gurgel

Protesto impacta trânsito em avenida de Cariacica

Publicado em 06/04/2026 às 18:23
Protesto impacta trânsito em Cariacica nesta segunda-feira (6)
Protesto impacta trânsito em Cariacica nesta segunda-feira (6) Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta
Um protesto interditou a Avenida Mário Gurgel, na entrada do bairro Jardim América, em Cariacica, no final da tarde desta segunda-feira (6). Os manifestantes fecharam a via e, para impedir a passagem de veículos e também atearam fogo em pneus. O bloqueio ocorreu no sentido para quem seguia em direção a Viana. O aplicativo de GPS Google Maps mostraram o impacto no trânsito, que seguiu com engarrafamento até antes da Segunda Ponte, já em Vitória. A via foi liberada por volta de 18h40 e logo depois o fluxo normalizado pouco depois
O protesto foi feito por familiares e amigos da estudante de Direito Thais Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos. A jovem foi morta no dia 30 de março e o principal suspeito é o ex-marido dela. Imagens feitas por testemunhas mostram o grupo segurando placas: "O machismo mata. Exijo meu direito de existir".  Conforme a prefeitura do município, a Inspetoria de Trânsito esteve no local juntamente com a Guarda Municipal, para desobstruir a via.

Dayse Duarta, prima daThais, conversou com a reportagem da TV Gazeta. "Estamos aqui em pedido de justiça, não só pela Thais, que teve a vida ceifada de forma bárbara, mas também por todas as mulheres e contra todos os tipos de violências que nós, mulheres, temos sofrido. Temos visto no Brasil os números que estão alarmantes e viemos para a rua tentar mudar de alguma forma a lei", frisou.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Trecho da BR 101 segue interditado após acidente com cegonha em Aracruz

Publicado em 06/04/2026 às 18:19
A remoção do veículo começou no início da tarde desta segunda-feira (6) e se estendeu além do esperado. Além do caminhão outros dois veículos serão retirados nesta terça-feira (7)
A remoção começou por volta das 14h desta segunda-feira e prosseguiu pela tarde Crédito: Ecovias
O trecho da BR 101, no km 186 em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, permanece totalmente interditado para a retirada de um caminhão-cegonha envolvido em um acidente na tarde de domingo (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trabalho de remoção começou por volta das 14h, mas se estendeu além do previsto e ainda não foi concluído.
De acordo com as informações, o acidente ocorreu após um Fiat Cronos invadir a contramão e colidir de frente com o caminhão. Com o impacto, o carro foi arremessado contra um barranco e pegou fogo. Já o caminhão-cegonha saiu da pista e desceu por um desnível às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas.
A expectativa é que a remoção do caminhão seja finalizada nas próximas horas. Já dois veículos que caíram durante o acidente deverão ser retirados apenas nesta terça-feira (7).
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Morro Grande

Caminhão tomba e carro atinge carga que caiu na pista da BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 06/04/2026 às 17:58
Caminhão tomba, carga fica na pista e carro bate na BR 482
A frente do Fox ficou danificada após bater em chapas de granito que estavam na pista Crédito: Matheus Passos
Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na tarde desta segunda-feira (6) na descida do viaduto da BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o acidente ocorreu em uma das pistas no sentido Jerônimo Monteiro.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que passava pelo local no momento do acidente e parou para prestar apoio, o suporte da carga teria se rompido. Com isso, o peso das chapas de granito acabou desequilibrando o veículo, que tombou ao fazer a curva. O motorista do caminhão, de 31 anos, estava sozinho no veículo e não se feriu.
Logo após o tombamento, uma motorista de 44 anos, que seguia pela mesma via em um carro de passeio, acabou batendo nas chapas de granito que ficaram espalhadas na pista. Ela se queixou apenas de dores leves. O trânsito segue fluindo pelo acostamento da via. A ocorrência, segundo a Polícia Militar, segue em andamento. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mistério

Dois barcos são encontrados à deriva em praia de Vila Velha

Publicado em 06/04/2026 às 17:54
Dois barcos foram encontrados à deriva em uma praia do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, na última sexta-feira (3). Leitores de A Gazeta registraram as embarcações no local, sem nenhum ocupante. (Veja acima) Segundo a Capitania dos Portos (CPES), um acionamento foi registrado, informando que os barcos estariam ancorados próximo ao Porto de Tubarão, em Vitória, sem nenhuma iluminação e completamente desguarnecidos. Equipes chegaram a se deslocar para lá, mas as embarcações já não se encontravam na região.
O órgão disse ainda que as causas e responsabilidades serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Já a Marinha do Brasil destacou que a população pode repassar informações pelos telefones 185 e (27) 2124-6526. Além disso, detalhes podem ser enviados pelo e-mail [email protected] e pelo aplicativo NavSeg, disponível em Android e iOS.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Crime em 2009

Procurado por feminicídio no Complexo do Alemão (RJ) é preso em Vitória

Publicado em 06/04/2026 às 16:22
Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, identificado como Adnaldo de Oliveira, foi preso em Vitória por mandado de prisão em aberto por suspeita de feminicídio no RJ
Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, identificado como Adnaldo de Oliveira, foi preso em Vitória por mandado de prisão em aberto por suspeita de feminicídio no RJ Crédito: Reprodução | Polícia Penal
Um foragido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acusado de feminicídio, foi preso no Centro de Vitória, na Capital Capixaba, na manhã de segunda-feira (6). Conforme a Polícia Penal (PP), Adnaldo de Oliveira, de 56 anos, é suspeito de matar a ex-companheira a pauladas no Complexo do Alemão em 2009.
Contra ele, havia um mandado judicial expedido pelo crime desde 2018. A corporação detalhou que, antes do assassinato pelo qual responde, o suspeito cometeu um roubo de veículo no Espírito Santo. Após o caso, ele fugiu para o Estado fluminense, onde responde pelo homicídio contra a ex.
O retorno ao território espírito-santense aconteceu depois do homicídio, na tentativa de esconder e fugir da Justiça do RJ. 

Segundo a PP, o homem foi identificado após ir pedir emprego no Escritório Social da corporação. Durante atendimento, a equipe identificou o mandado. O homem disse aos agentes que não sabia sobre o processo no TJRJ. Ele foi levado à 1.ª Delegacia Regional de Vitória, onde permanece à disposição da Justiça.  
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Coleiro-papa-capim

Aves silvestres são resgatadas na BR 101 em Cariacica

Publicado em 06/04/2026 às 16:06
Quatro aves foram encontradas pela PRF na BR 101, em Cariacica
Quatro aves foram encontradas pela PRF na BR 101, em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF
Quatro pássaros da espécie coleiro-papa-capim foram encontrados dentro de um carro, na BR 101, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (6), durante a Operação Motoromaria 2026. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as aves silvestres estavam sendo transportadas de maneira irregular.
O condutor do carro em que as aves foram encontradas disse aos policiais que três delas são fêmeas e que havia ganhado de presente, sem possuir nenhum tipo de registro junto ao órgão ambiental competente. O homem ainda informou que o macho fazia parte do grupo de animais de raça, mas não apresentou o documento obrigatório para o transporte, a Guia de Tráfego Animal (GTA).
Após o recolhimento, as aves foram encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para serem avaliadas e destinadas aos locais adequados. A PRF informou que um termo circunstanciado foi feito e o condutor do veículo terá que comparecer em juízo quando for solicitado. O órgão ainda destacou que a manutenção e o transporte de animais silvestres sem a devida autorização configuram infração ambiental.

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Como a criação ilegal de pássaros silvestres ameaça o meio ambiente no ES

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Atropelamento

Motorista cochila ao volante e atropela mulher em Rio Novo do Sul

Publicado em 06/04/2026 às 15:59
Uma mulher de 46 anos foi atropelada por um carro na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro São José, Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo passa e acaba atingindo a vítima.
De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia sentido Centro de Rio Novo do Sul ao bairro São José. Ele contou aos militares que cochilou ao volante. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro à vítima e não apresentava sinais de embriaguez. Ele recebeu um auto de infração da polícia, pois o carro estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi removido para o pátio.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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