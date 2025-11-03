BR 101 sofrerá novas interdições para detonação de rochas na Serra

O trecho da BR 101 na Serra onde são realizadas operações de corte de rochas será interditado totalmente nesta terça-feira (4), na quinta (6) e na próxima segunda (10), das 13h às 15h30. Os pontos de bloqueio são entre os quilômetros 247 e 245 — aproximadamente da entrada do Contorno do Mestre Álvaro até a praça de pedágio da Ecovias Capixaba.

A fragmentação de rochas no trecho ocorre há alguns meses e faz parte do plano de duplicação da rodovia. A concessionária informou que, desta vez, os períodos de interdição serão maiores devido à proximidade das rochas da faixa de rolamento da rodovia, fazendo com que um volume maior de resíduos seja projetado para a pista.