BR 101 na Serra será totalmente interditada por mais de uma hora
Publicado em 29/10/2025 às 11h31
O trecho da BR 101 na Serra onde são realizadas operações de corte de rochas será interditado totalmente na quinta-feira (30), das 10h às 11h30. Os pontos de bloqueio são entre os quilômetros 247 e 245 — aproximadamente da entrada do Contorno do Mestre Álvaro até a praça de pedágio da Ecovias Capixaba.
A fragmentação de rochas no trecho ocorre há alguns meses e faz parte do plano de duplicação da rodovia.