BR 101 na Serra será totalmente interditada por mais de uma hora

O trecho da BR 101 na Serra onde são realizadas operações de corte de rochas será interditado totalmente na quinta-feira (30), das 10h às 11h30. Os pontos de bloqueio são entre os quilômetros 247 e 245 — aproximadamente da entrada do Contorno do Mestre Álvaro até a praça de pedágio da Ecovias Capixaba.