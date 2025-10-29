A Gazeta - Agora

BR 101 na Serra será totalmente interditada por mais de uma hora

Publicado em 29/10/2025 às 11h31
Trecho onde há corte de rochas na BR 101, na Serra
Trecho onde há operação de corte de rochas para obra de duplicação Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba

O trecho da BR 101 na Serra onde são realizadas operações de corte de rochas será interditado totalmente na quinta-feira (30), das 10h às 11h30. Os pontos de bloqueio são entre os quilômetros 247  e 245  — aproximadamente da entrada do Contorno do Mestre Álvaro até a praça de pedágio da Ecovias Capixaba.

A fragmentação de rochas no trecho ocorre há alguns meses e faz parte do plano de duplicação da rodovia

