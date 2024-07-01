Bombeiros encontram corpo de homem perto de ponte em Cachoeiro

Bombeiros encontram corpo de homem próximo à ponte em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta

O corpo de um homem foi retirado das águas do Rio Itapemirim pelo Corpo de Bombeiros, próximo à Ponte do Arco, no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (1). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima, um idoso, estava sem identidade.

O corpo era procurado desde a tarde de domingo (30), segundo os bombeiros. O solicitante informou aos militares que um senhor havia entrado na água e desaparecido. Uma guarnição fez buscas nas margens, averiguando o fundo do rio e a vegetação de barrancos próximos.

Em seguida, se dirigiram até um local de remanso, onde pescadores afirmaram que tudo que desce pela correnteza retém naquele local. Ali, os bombeiros encontraram um chinelo que seria da vítima, porém, mesmo realizando buscas até o anoitecer, não foi localizada. Na manhã desta segunda-feira, a equipe de mergulho deu continuidade ao trabalho, encontrando o corpo.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos.