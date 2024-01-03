Boate pega fogo em Colatina e dois homens são encaminhados ao hospital

Uma boate pegou fogo no bairro 15 de Outubro, em Colatina, Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para conter as chamas, mas, quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado com extintores e mangueiras de jardim. O nome do estabelecimento não foi informado.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Silvio Avidos após se sentirem mal-estar por inalarem fumaça. A corporação também informou que apenas após uma perícia no local será possível determinar a causa do incêndio.