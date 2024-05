Uma frente fria vai se deslocar para o Sudeste nos próximos dias e deixar o tempo nublado no Espírito Santo entre quarta-feira (15) e quinta-feira (16), mas ainda não vai trazer frio ao Estado, que deve seguir com clima parecido com o de verão nos próximos dias de outono.

A previsão da empresa de meteorologia Climatempo aponta para tempo um pouco mais nublado em cidades do Norte e, pela manhã, na Capital, o que deve dificultar a elevação das temperaturas. No entanto, ainda não há previsão de frio, apenas uma ligeira diminuição do calor, com condições de temperaturas mais amenas. Volta esquentar já na sexta-feira (17) e essa entrada do ar mais frio não deve durar muito.

Como noticiado na semana passada, esse calor no Espírito Santo é provocado por um bloqueio atmosférico que tem impedido as frentes frias de avançar do Sul do Brasil para o Sudeste, concentrando as chuvas em estados como o Rio Grande do Sul. A expectativa é que esse bloqueio seja rompido nesta semana com uma primeira frente fria que fará o efeito de "marreta". Uma segunda deve vir na sequência, como uma "britadeira", fazendo o frio avançar pelo país.