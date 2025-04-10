Atleta de wingsuit sofre acidente durante voo em Castelo

Foto superior: campo onde helicóptero recebeu vítima para transferência de cidade | Foto inferior: imagem ilustrativa de como é a prática de wingsuit, salto apenas com roupa especial

Um atleta russo, mas que mora na Suíça, sofreu um acidente durante salto de wingsuit em Castelo, região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (10). Testemunhas narraram que o homem de 35 anos colidiu contra uma rocha, mas conseguiu acionar o paraquedas, porém "desceu" desacordado e ficou preso a uma árvore.

Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu na região da Pedra do Frio, localidade de Arapoca, e o homem foi socorrido por equipe de resgate do Samu/192. Posteriormente foi levado até o campo de futebol da localidade, onde um helicóptero do Notaer o transferiu para hospital em Vitória.