Aquaviário terá viagens extras para atender público do Cais das Artes

O Sistema Aquaviário vai operar com viagens extras entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória, desta quinta-feira (29) até sábado (31), devido à programação de abertura do Cais das Artes, na Enseada do Suá. A linha 402 terá reforço nos horários noturnos para atender o público dos shows e atividades culturais.

Ao todo, serão acrescentadas 49 viagens nos três dias de evento. As embarcações vão circular até 23h20, garantindo o retorno do público após o encerramento das atrações, que incluem apresentações de artistas capixabas, como a banda Casaca, e nomes nacionais, como a cantora Vanessa da Mata.