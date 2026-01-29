Aquaviário terá viagens extras para atender público do Cais das Artes
O Sistema Aquaviário vai operar com viagens extras entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória, desta quinta-feira (29) até sábado (31), devido à programação de abertura do Cais das Artes, na Enseada do Suá. A linha 402 terá reforço nos horários noturnos para atender o público dos shows e atividades culturais.
Ao todo, serão acrescentadas 49 viagens nos três dias de evento. As embarcações vão circular até 23h20, garantindo o retorno do público após o encerramento das atrações, que incluem apresentações de artistas capixabas, como a banda Casaca, e nomes nacionais, como a cantora Vanessa da Mata.
Na quinta-feira (29) e na sexta-feira (30), dois barcos vão operar na linha, com intervalos de 20 minutos entre as viagens. No sábado (31), o reforço também será mantido, com saídas extras até o fim da programação. Para quem vem de Vila Velha, uma alternativa é estacionar na região da Prainha e seguir de aquaviário até a Praça do Papa, cuja estação fica próxima ao Cais das Artes.