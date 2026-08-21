Aposta feita em Baixo Guandu leva R$ 33 mil na quina da Mega-Sena

Segundo a PM, o motorista se apresentou na sede da 4ª Companhia do 7º Batalhão e afirmou que, inicialmente, não percebeu que havia atropelado a criança. Cerca de um quilômetro depois do local do acidente, ele teria sido abordado por um motociclista, que o avisou sobre o ocorrido.





Ainda conforme o relato do condutor à polícia, após ser informado sobre o atropelamento, ele deixou o ônibus, subiu na motocicleta e começou a procurar socorro e uma viatura para comunicar o acidente. O motorista também afirmou que ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), pelo telefone 190.





O condutor fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.





Em nota encaminhada pelo GVBus, a empresa responsável pelo coletivo confirmou que o ônibus fazia uma manobra de marcha a ré no momento do atropelamento. Segundo a operadora, o menino estava em uma área de ponto cego do veículo e, por isso, fora do campo de visão do motorista durante a manobra.





A empresa afirmou que o condutor só percebeu que havia ocorrido o acidente após ser alertado por terceiros. A operadora lamentou a morte da criança, informou que presta apoio à família e afirmou que está colaborando com as autoridades na apuração do caso. A Ceturb-ES informou que a obra foi finalizada e os coletivos voltaram a fazer o itinerário original de viagem.





A Polícia Científica informou que o corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares.