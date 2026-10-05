Quer um lanche da tarde leve? Aprenda essa receita fácil de biscoito de polvilho

O biscoito de polvilho é uma opção tradicional e saborosa para acompanhar o lanche da tarde, especialmente ao lado de um café ou chá. Além de ter uma textura leve e crocante, ele é simples de preparar e leva poucos ingredientes. Por isso, torna-se uma alternativa prática para o dia a dia e perfeita para quem deseja preparar um lanche caseiro sem complicação. Confira a receita!