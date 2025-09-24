Após quase 100 dias sem homicídios, Cachoeiro volta a registrar assassinato
Publicado em 24/09/2025 às 18h53
Após passar 97 dias seguidos sem assassinatos, um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (24) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após um homem ser morto a marteladas dentro de casa. Antes, o último crime ocorreu quando uma mulher foi morta a tiros no 18 de junho deste ano.
De acordo com o Observatório Estadual de Segurança Pública, no ano de 2024 foram registrados 26 homicídios, já em 2025 apenas 9 assassinatos foram contabilizados até junho. Segundo a Polícia Civil, o maior número de homicídios na cidade foi registrado em 1998, com 60 mortes contabilizadas.