Mulher é assassinada a tiros dentro de carro em Cachoeiro de Itapemirim

No interior do carro estava Juliana Santana Boechat, de 35 anos, que foi alvejada por cinco tiros de calibre .40. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de junho de 2025 às 11:13

Juliana tinha 35 anos e deixa uma filha Crédito: Acervo Família

Uma mulher de 35 anos, identificada como Juliana Santana Boechat, foi morta a tiros dentro do carro na Avenida Allan Kardec, no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (19). No local, a Polícia Militar localizou um veículo Volkswagen Up, de cor branca, atingido por diversos disparos. No interior do carro estava Juliana, que foi alvejada por cinco tiros de calibre .40. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. >

Segundo a PM, além da vítima, outras cinco pessoas estavam no veículo no momento do crime, incluindo três menores de idade, mas nenhum dos demais ocupantes foi atingido. A PM colheu informações no local de que um veículo modelo Honda Civic, de cor prata, teria passado pela via e efetuado os disparos na direção do carro onde estava a vítima. No carro também estava o namorado de Juliana que, segundo a corporação, deixou o local do crime e não retornou. >

À repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, os familiares contaram que Juliana era uma pessoa maravilhosa, que cuidava da filha muito bem e que não sabem o que pode ter motivado o crime. Ela estava saindo da casa de familiares no bairro BNH quando o fato aconteceu. Juliana e o namorado mantinham um relacionamento há cerca de um ano.>

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.>

Com informações da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta.>

