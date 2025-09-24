Homem é morto a marteladas dentro de casa em Cachoeiro

Cosme Francisco Pereira, de 63 anos, foi encontrado morto em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Um homem foi morto a marteladas dentro da própria casa no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quarta-feira (24). No local, os policiais perceberam que a parte de cima da porta da entrada da cozinha estava arrancada e encostada na parede. A vítima estava caída na cama com um martelo ao lado.

Ele foi identificado como Cosme Francisco Pereira, de 63 anos. Em entrevista para A Gazeta, o filho dele, Rodrigo Bahia, contou que a companheira de Cosme foi até a casa dele pela manhã e encontrou a porta aberta. Ao entrar no local, a mulher encontrou o corpo. Os objetos pessoais permaneceram no local, mas Rodrigo afirma que três gaiolas com pássaros das espécies trinca-ferro e coleiro foram levadas.