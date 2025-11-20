Após ataques a casais e estupro, segurança é reforçada na orla de Guriri

Prefeitura reforça segurança em Guriri após recentes ocorrências Crédito: Divulgação - Prefeitura São Mateus

Após denúncias de ataques a casais e estupros na orla de Guriri em São Mateus, No Norte do Espírito Santo, viaturas da Guarda Municipal realizam patrulhamento preventivo a região. Somente nesta semana, dois casos foram registrados: em um deles, uma mulher de 30 anos disse que foi rendida por um criminoso armado com uma faca, que amarrou seu namorado e a estuprou na frente dele. Outra vítima afirmou que, também na madrugada de quarta-feira (19), ela e o companheiro foram rendidos por um suspeito com a mesma forma de agir, mas conseguiram escapar.

Em ambos os crimes, o criminoso estava com uma faca e roubou celular das vítimas. A Polícia Civil confirmou que, além dos dois casos registrados, sendo um estupro consumado e uma tentativa, existe a suspeita de um terceiro episódio, ocorrido no dia 13 de novembro. A investigação é realizada pela equipe da Delegacia de São Mateus e a suspeita é que o mesmo indivíduo esteja cometendo os ataques.