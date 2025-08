Ato nacional

Apoiadores de Bolsonaro cruzam a Terceira Ponte em ato contra Moraes e Lula

Publicado em 03/08/2025 às 15h03

Grupo foi visto na Terceira Ponte na tarde deste domingo (3) Crédito: Bruno Nésio (A Gazeta)

Manifestantes pró-Bolsonaro fazem uma passeata pela Terceira Ponte na tarde deste domingo (3). O grupo, que saiu de Vila Velha, segue no sentido Vitória. Por causa da manifestação, o trânsito neste sentido está congestionado. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), órgão responsável pela Terceira Ponte, a manifestação é acompanhada por uma equipe operacional da pasta, pelas guardas municipais da Capital e do município canela-verde e também pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

"Para garantir a segurança viária, o fluxo de veículos na ponte foi temporariamente desviado pelas guardas municipais durante a passagem do grupo, que seguiu em direção à Praça do Papa, em Vitória. Não há registro, até o momento, de tumultos ou outras ocorrências", informou a Ceturb, em nota.

Em imagens compartilhadas com A Gazeta, é possível ver uma faixa que une as bandeiras dos Estados Unidos, do Brasil e de Israel em um carro de som estacionado na Praça do Papa. Nas redes sociais, o senador Magno Malta (PL) convocou os manifestantes e pediu anistia para o ex-presidente.

A ação, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acontece em diferentes regiões do país neste domingo e têm foco o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e também o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Os atos acontecem quatro dias depois de o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciar imposição de sanções financeiras a Moraes, com base na Lei Magnitsky.