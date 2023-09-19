Adolescente de 15 anos morre ao bater de moto na BR 101 em Itapemirim

Vitor Moura Peixoto, faleceu no local Crédito: Reprodução/ Instagram

Um adolescente de 15 anos morreu após em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando na BR 101, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, noite da última segunda-feira (18). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local, Vitor Moura Peixoto já estava sem vida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 19h, no km 415,9 da rodovia, sentido Rio de Janeiro. APRF informou que o adolescente bateu de moto, uma Honda Fan, contra uma placa de sinalização da via.

Segundo a Polícia Civil, o corpo de Vitor foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.