Acusado de matar secretário de Itapemirim é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na quarta-feira (4) o acusado de ter roubado e matado, em 2021, Marcelino Lucas da Silveira, à época secretário Municipal de Administração de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Contra o homem, que não teve a identidade divulgada, havia também um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.
A prisão foi feita por policiais civis da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio. De acordo com informações da corporação, por meio de um levantamento de inteligência, os agentes descobriram que o foragido estava escondido no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Marcelino Lucas da Silveira foi morto em 26 de novembro de 2001. Segundo as investigações da polícia, o criminoso foi condenado pela Justiça a 23 anos de prisão.