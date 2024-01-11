Acidente entre ônibus, carro e moto deixa um morto na BR 101 em Itapemirim

Motociclista morre ao se envolver acidente entre ônibus e carro Crédito: PRF | Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (11) em um acidente envolvendo a moto que ele estava conduzindo, um ônibus – da Viação Intercampi – e um carro na BR 101, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no km 404 da rodovia.

A dinâmica do acidente aconteceu ainda não foi informada pela PRF. A corporação disse que a colisão foi registrada às 3h30 e, para atendimento à ocorrência, o tráfego fluiu por desvio até as 6h10. O piloto da moto, ainda sem identificação, faleceu no local.

A Eco101, que administra a via, disse para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária, como viatura de inspeção, ambulância e guincho, além da PRF e perícia da Polícia Civil.