Acidente entre motos deixa feridos em São Mateus

Uma câmera de monitoramento registrou a colisão entre duas motos no bairro Sernamby, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (20), quando um dos motociclistas faz uma conversão e atinge o veículo que seguia no sentido contrário. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram resgatadas pelo Samu/192 e encaminhadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, no município.>