Acidente entre dois carros deixa um morto e feridos em Santa Teresa

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (12) em Santa Teresa , na região Noroeste do Espírito Santo, resultou em uma morte e deixou outras pessoas feridas. A colisão envolveu dois carros e mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e do Samu/192.

De acordo com informações do Notaer, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra, em estado grave, foi socorrida pela equipe aérea e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. As demais vítimas receberam atendimento do Samu no local.