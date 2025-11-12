A Gazeta - Agora

Acidente entre dois carros deixa um morto e feridos em Santa Teresa

Atualizado em 12/11/2025 às 16h19
Uma das vítimas foi socorrida em estado grave pela equipe do NOTAER e levada ao Hospital Jayme Santos Neves

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (12) em Santa Teresa, na região Noroeste do Espírito Santo, resultou em uma morte e deixou outras pessoas feridas. A colisão envolveu dois carros e mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e do Samu/192.

De acordo com informações do Notaer, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra, em estado grave, foi socorrida pela equipe aérea e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. As demais vítimas receberam atendimento do Samu no local.

