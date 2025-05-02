Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Colatina

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma moto na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo relato do motorista do automóvel, ele seguia no sentido São Silvano - Ayrton Senna quando foi surpreendido pela moto, que ele afirma ter invadido a contramão após passar por uma lombada e colidido de frente com o veículo.
O Corpo de Bombeiros informou que a condutora da moto foi encontrada deitada na via, consciente, lúcida, porém um pouco desorientada, com fraturas no calcanhar e acima do tornozelo. Ela foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no Centro de Colatina. A outra ocupante do veículo também foi socorrida e levada para a mesma unidade por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).