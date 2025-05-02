Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Colatina

O Corpo de Bombeiros informou que a condutora da moto foi encontrada deitada na via, consciente, lúcida, porém um pouco desorientada, com fraturas no calcanhar e acima do tornozelo. Ela foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no Centro de Colatina. A outra ocupante do veículo também foi socorrida e levada para a mesma unidade por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).