Acidente em Venda Nova do Imigrante mata duas pessoas

Carreta tombada na ES 166, em Venda Nova do Imigrante Crédito: CBMES

Dois homens morreram após um caminhão tombar na ES 166, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado na altura da localidade de Pindobas.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas são o motorista e o passageiro do caminhão — os nomes não foram divulgados. O acidente ocorreu por volta das 5h20, mas a dinâmica ainda é desconhecida.