Acidente em Nova Venécia mata duas pessoas

Trecho da ES 220 onde ocorreu acidente fatal Crédito: Redes Sociais

Um acidente de trânsito envolvendo moto e carros terminou em mortes em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde de sábado (29). A colisão ocorreu em um trecho da ES 220, na região conhecida como "Chapadinha", por volta das 17 horas.

A Polícia Militar não informou a dinâmica do acidente. O Corpo de Bombeiros sinalizou que foi acionado, mas constatou as mortes no local e chamou a perícia da Polícia Científica para remoção dos corpos, que foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Os nomes das vítimas também não foram divulgados.