Acidente deixa ferido e complica trânsito na Rodovia das Paneleiras

Aplicativos e mapas que monitoram o trânsito indicava, que o fluxo dos veículos ficou comprometido após a ocorrência. Quem saía da Serra com intenção de chegar a Vitória encontrou lentidão na Rodovia das Paneleiras. Os próprios motoristas que passaram pelo trecho relataram a lentidão causada pelo acidente. Não houve registro de lentidão no sentido contrário, ou seja, quem saía de Vitória.

Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia só é acionada em casos de acidente com morte, e, até o momento, não houve acionamento para o local mencionado. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta sobre o acidente na rodovia. Pouco antes das 15h, a corporação informou que a colisão envolveu um carro e uma moto, que colidiram na altura do bairro Goiabeiras. Um homem e uma mulher ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.